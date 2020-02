De Griekse politie heeft zaterdag traangas ingezet om duizenden migranten tegen te houden die uit Turkije de grens proberen over te steken. Sommige migranten gooiden stenen naar de ordediensten, zo hebben journalisten van het Franse persagentschap AFP vastgesteld.

De opstootjes vonden plaats aan de Turkse grenspost Pazarkule (Kastanies aan de Griekse zijde). Turkije had vrijdag aangekondigd niet langer migranten tegen te houden die naar Europa willen. Duizenden migranten brachten de nacht door aan de grens.

Griekenland had ook al aangekondigd waakzaam te blijven aan de grens met Turkije en illegale binnenkomsten in de Europese Unie te zullen voorkomen. 'In de nacht hebben veiligheidsdiensten illegale grensoverschrijdingen vermeden', zei de Griekse minister van Defensie, Nikos Panagiotopoulos, aan de zender Skai. Verschillende migranten werden daarbij opgepakt.

