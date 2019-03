Schermutselingen in Nantes en Alès bij betogingen 'gele hesjes'

In Nantes, in het westen van Frankrijk, trachtte een duizendtal betogers rond 14 uur door kleine straatjes te trekken, maar ze werden tegengehouden door de politie, die na de gebruikelijke aanmaningen traangas afvuurde. 'Van bij het begin werd met projectielen naar de ordediensten gegooid', zei de prefectuur van het departement Loire-Atlantique, die van glazen flessen en voetzoekers sprak. Rond 14 uur werd het waterkanon ingezet.

In Alès, in het zuiden, braken aan het eind van de manifestatie botsingen uit tussen betogers en de politie. Ook hier gooiden gilets jaunes met projectielen naar de ordetroepen en antwoordden de troepen met traangas. 'Het kapitalisme doodt, in Algerije, in Frankrijk, overal', zo stond op een groot spandoek, of nog 'Beu te overleven, we willen leven, laten we de economie blokkeren'.

In Alès betoogden 600 mensen volgens de politie, 1500 mensen volgens de organisatoren. Ze trokken door de kleine winkelstraten van het stadscentrum en zongen onder het getoeter van auto's 'On est là, même si Macron ne veut pas' (we zijn hier, ook al wil Macron het niet).