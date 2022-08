Scheepvaart op Rijn in Duitsland een tijdlang geblokkeerd

Naast de lage waterstand heeft ook een goederenschip het scheepvaartverkeer op de Rijn in Duitsland een tijdlang geblokkeerd.

Het goederenschip van 190 meter lang en bijna 23 meter breed blokkeerde sinds de nacht van dinsdag op woensdag de vaargeul tussen St. Goar en Oberwesel in Rijnland-Palts, na schade aan de motor. Daardoor kon geen enkel schip meer passeren. In de loop van de voormiddag is het schip weggesleept. Volgens de scheepvaartpolitie wordt het vaartuig naar de stad Bingen gebracht.

Het scheepvaartverkeer moet stroomopwaarts worden vrijgegeven rond de middag. Stroomafwaarts zou dat rond 14 uur gebeuren. Het is nog niet duidelijk of het goederenschip in de problemen kwam door de lage waterstand. Door die lage stand is het niet ondenkbaar dat er problemen aan de schroeven waren ontstaan, aldus een woordvoerder. Duikers zullen dat onderzoeken eens het vaartuig is aangekomen in Bingen.

De komende dagen is wel beterschap in zicht. De Duitse weerdienst voorspelt meer regen, wat de lage waterstand moet verhelpen. Door het al wekenlang aanhoudende lage waterpeil moesten binnenschepen minder vracht aan boord vervoeren.