Een meerderheid van de Zwitserse bevolking heeft gestemd voor een strengere wapenwetgeving, zo blijkt uit een schatting.

Volgens peilingsinstituut gfs.bern stemde meer dan 60 procent voor de strengere wapenwet.

De nieuwe wapenwetgeving in Zwitserland moet het bezit van bepaalde wapens - in de eerste plaats semi-automatische vuurwapens - aan banden leggen. De wet vloeit voort uit de antiterreurmaatregelen die de Europese Unie (EU) heeft genomen. Zwitserland is geen lid van de EU. Maar omdat het land deel uitmaakt van de Schengenzonen, moet het die richtlijn wel toepassen.