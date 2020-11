Sarah McBride uit Delaware wordt de eerste transgender senator in de VS.

Volgens de krant New York Times haalt de Democrate het met meer dan 90 procent van de stemmen in haar race voor een zitje in de lokale Senaat van Delaware.

McBride is een voorvechter van LGBTQ-rechten en werkte in het Witte Huis van de voormalige president Barack Obama.

