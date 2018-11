Saoedische VN-gezant belooft vervolgingen in zaak-Khashoggi

'Het leiderschap van het land heeft zijn verdriet uitgedrukt voor de moord op burger Jamal Khashoggi,' zei Bandar al-Aiban, het hoofd van de Saoedische Mensenrechtencommissie in Genève.

Op bevel van koning Salman 'zijn aanklagers gestart met onderzoeken in de zaak om de volledige waarheid te achterhalen en alle beklaagden voor het gerecht te brengen en zij die schuldig worden bevonden, te veroordelen,' klinkt het nog.

Khashoggi werd op 2 oktober voor het laatst gezien toen hij het consulaat van Saoedi-Arabië in het Turkse Istanboel binnenging om papieren voor zijn huwelijk met zijn Turkse verloofde in orde te brengen. Hij werd in het consulaat vermoord, door wat Turkije een Saoedisch commando noemt.

Zijn lichaam is nog steeds niet gevonden. Volgens de Turkse media werd het lichaam opgelost.

Volgens Turkije kwam het bevel voor de moord van het hoogste Saoedische niveau.

Saoedi-Arabië heeft uiteindelijk twee weken na de verdwijnen, onder grote internationale druk, toegegeven dat de journalist gedood werd. Op 20 oktober verklaarde Riyad dat al achttien personen werden opgepakt.