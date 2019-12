Bij een schietpartij op de legerbasis Pensacola in de Amerikaanse staat Florida zijn vier mensen, onder wie de schutter, omgekomen.

De verdachte van de schietpartij vrijdag op de Amerikaanse legerbasis Pensacola was lid van de Saoedische luchtmacht en was klaarblijkelijk in een officiële hoedanigheid in de VS. Dat heeft gouverner Ron Desantis op een persconferentie bekendgemaakt.

'Ik denk dat er veel antwoorden zullen aan te reiken zijn omtrent het feit dat dit individu, een buitenlander, lid van de Saoedische luchtmacht, een opleiding kreeg op onze bodem en dit heeft gedaan', zei de gouverneur. De regering van Saoedi-Arabië moet nu de slachtoffers steunen en 'vindt hier een openstaande schuld, gezien het één van zijn onderdanen was', aldus de gouverneur.

Hij vertelde dat ook mensenlevens zijn gered, doordat de betrokkenen snel en moedig hebben gereageerd. Volgens de Nationale Publieke Radio (NPR) heeft een politieagent de Saoediër doodgeschoten. Volgens het hoofd van de basis, kapitein Tim Kinsella, was de Saoediër daar voor een training in luchtvaart.

Diepgaand onderzoek

Sheriff David Morgan van de county Escambia beloofde een diepgaand onderzoek. 'U zal de waarheid van ons horen', aldus de politieman.

Hij vertelde volgens nieuwszender CNN dat de verdachte een handwapen heeft gebruikt. De sheriff wou zijn naam niet kwijt en wilde ook niet zeggen of zijn kamer op de campus is bestormd.

De dader had voor zijn aanval vijandige berichten over de Verenigde Staten gepubliceerd. Dat zegt het gespecialiseerde instituut SITE, dat islamistische en extremistische groepen opvolgt.

'Ik ben tegen het kwaad, en Amerika is in zijn geheel veranderd in een natie van het kwaad (...). Ik ben niet tegen jullie, gewoon omdat jullie Amerikaan zijn, ik haat jullie niet omwille van jullie vrijheden , ik haat jullie omdat jullie elke dag misdaden steunen, financieren en plegen, niet alleen tegen de moslims maar ook tegen de mensheid', schreef de aanvaller, die volgens SITE Mohammed al-Shamrani heet, op Twitter.

Acht gewonden

Bovenop de dodelijke slachtoffers waren er nog acht gewonden.

President Donald Trump twitterde een telefoontje van de Saoedische koning Salman te hebben gekregen. Daarin sprak hij zijn 'diep medeleven' uit en zei hij dat zijn volk 'geweldig boos is omtrent de barbaarse daden van de schutter. Die persoon vertegenwoordigt generlei de gevoelens van het Saoedische volk dat van het Amerikaanse volk houdt'.