Daarmee reageert hij voor het eerst op de spanningen met Iran na de aanval op twee tankers in de golf van Oman. Ook hij beschuldigt Teheran ervan achter de aanval te zitten.

'We willen geen oorlog in de regio... Maar we zullen niet twijfelen om te reageren op elke bedreiging tegen onze bevolking, onze soevereiniteit, onze territoriale integriteit et onze vitale belangen', verklaarde de prins in een interview met de krant Asharq al-Awsat, waarvan enkele stukken al in de nacht van zaterdag op zondag zijn gepubliceerd. 'Het Iraanse regime heeft de aanwezigheid van de Japanse premier in Teheran niet gerespecteerd en heeft op zijn (diplomatieke) inspanningen gereageerd door twee tankers aan te vallen, waarvan een Japans was', klinkt het nog in het interview.

Donderdag werd de Kokuka Courageous, een Japanse tanker die methaan vervoerde, vlakbij de belangrijke Straat van Hormuz tweemaal getroffen, net zoals het Noorse tankschip Front Altair. De Verenigde Staten schreven de explosies toe aan Iran, maar dat land ontkent iets met de ontploffingen te maken te hebben.

Iran roept Groot-Brittannië op matje

Ondertussen is de ambassadeur van Groot-Brittannië in Iran izaterdag op het matje geroepen bij het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Iran pikt het niet dat Londen het land beschuldigt achter de aanvallen op twee olietankers in de Golf van Oman te zitten. Dat meldt het Iraanse persagentschap Irna.

'Als gevolg van de valse opmerkingen van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken', heeft het ministerie de ambassadeur bij zich geroepen waar de directeur Europa 'krachtig heeft geprotesteerd tegen de onaanvaardbare en anti-Iraanse standpunten van de Britse regering', schrijft Irna.