De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman heeft de internationale gemeenschap opgeroepen om een 'sterk en krachtig' standpunt in te nemen tegen Iran, wil men de spanningen niet zien escaleren.

'Indien de wereld geen sterke en krachtige actie onderneemt om Iran af te schrikken, dan zullen we een verdere escalatie meemaken die de wereldbelangen bedreigt', verklaarde de kroonprins in een interview aan het Amerikaanse nieuwsprogramma 60 Minutes, dat zondag werd uitgezonden. 'De olievoorraden zullen worden verstoord en de olieprijzen zullen stijgen naar ongeziene hoogten', voegde hij er nog aan toe.

Zijn uitspraken komen er ruim twee weken na de verwoestende aanvallen op Saoedische olie-installaties, die volgens Washington het werk zijn van Iran en die een schokgolf veroorzaakten op de oliemarkten. Teheran ontkent elke betrokkenheid.

In het interview ontkende Bin Salman voorts dat hij de opdracht zou hebben gegeven voor de moord op de dissidente journalist Jamal Khashoggi een jaar geleden, maar hij zegt wel verantwoordelijkheid te nemen als hoofd van de Saoedische regering. 'Dit was een afschuwelijke misdaad. Maar ik neem de volledige verantwoordelijkheid als leider in Saoedi-Arabië, temeer omdat (de misdaad) werd begaan door personen die voor de Saoedische regering werken', verklaarde hij.