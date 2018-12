Saoedische kroonprins praat met verschillende wereldleiders tijdens G20

Kroonprins Mohammed bin Salman had enkele korte gesprekken met verschillende wereldleiders, onder wie de Franse president Emmanuel Macron. Op de groepsfoto werd de Saoedische leider wel helemaal aan het uiteinde geplaatst, ver weg van de Turkse president Erdogan.

De kroonprins kreeg voor de camera's een stevige 'high five' van een lachende Russische president Poetin. Bin Salman had ook een onderhoud met de Chinese president Xi Jinping, waarbij op officiële foto's te zien is hoe beiden lachen naar elkaar.

Russian President Vladimir Putin and Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman at #G20Summit pic.twitter.com/AzvHXg2oWX — CSPAN (@cspan) November 30, 2018

De ontmoeting met Emmanuel Macron verliep meer gespannen. Op beelden was te zien hoe de Franse president in een ernstig gesprek verwikkeld was met de Saoedische leider, dat onder meer ging over de moord op Khashoggi en de oorlog in Jemen, aldus het Elysée na afloop. 'Macron heeft duidelijk gemaakt dat de Europeanen willen dat er internationale experts bij het onderzoek naar de moord worden betrokken. Hij beklemtoonde ook de noodzaak van een politieke oplossing in Jemen.' Journalisten hoorden Macron onder meer zeggen dat hij 'ongerust' is en 'dat de kroonprins niet naar hem luistert.'

Ook de Britse premier Theresa May zou Mohammed bin Salman over de moord op Khashoggi hebben aangesproken. Ze heeft naar verluidt aangedrongen om de daders verantwoordelijk te houden.

Volgens het Witte Huis heeft de Amerikaanse president Donald Trump ook enkele woorden gewisseld met de Saoedische kroonprins, maar ging het om niet meer dan welkomstwoorden zoals met andere staatsleiders op een internationale top. Trump zegt niet uit te sluiten dat er in de toekomst nog een ontmoeting volgt.

Voor de camera's meden de twee elkaar. De mensenrechtenorganisatie HRW had eerder deze week een klacht ingediend tegen de Saoedische kroonprins. Human Rights Watch hoopt dat het Argentijnse gerecht hem zou aanhouden en vervolgen voor oorlogsmisdaden, op basis van het universaliteitsprincipe in de Argentijnse grondwet.