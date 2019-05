Saoedische koning roept op tot spoedoverleg na aanvallen in Golfstaten

De Saoedische koning Salman heeft zaterdag opgeroepen om later deze maand spoedvergaderingen te houden over de recente aanvallen in de Golfstaten. Dat bericht het Saoedische staatspersagentschap SPA.

2 Keer gedeeld

Keer gedeeld













De Saoedische koning Salman, 24 februari 2019 © Reuters

De koning richt zich met zijn oproep tot de leiders van de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten en de Arabische Liga. Hij zou op 30 mei willen samenkomen in Mekka, meldt SPA, dat zich baseert op een bron binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zullen de 'agressies en de repercussies op de regio' bespreken. Vorige week lieten de Verenigde Arabische Emiraten weten dat vier commerciële schepen waren gesaboteerd voor hun kust. Dinsdag verklaarde Saoedi-Arabië dan weer dat twee grote oliepijpleidingen in de provincie Riyad waren aangevallen door drones. Het land wees met de beschuldigende vinger naar Iran en Jemenitische Houthi-rebllen. De aanvallen komen er nadat de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran, een rivaal van Saoedi-Arabië, zijn opgedreven.