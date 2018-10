Saoedische journalist verdwenen na bezoek aan consulaat in Istanboel

Hij wilde er een document verkrijgen om te kunnen trouwen met zijn Turkse verloofde, maar meer dan vijf uur na sluitingstijd zaten zijn verloofde en een vriend van hem nog altijd op hem te wachten.

Khashoggi ging het consulaat om 13.30 uur binnen, en het lijkt erop dat hij er wordt vastgehouden. Kashoggi stond vroeger bekend als een sympathisant van het regime, maar werd een regimecritius. Sinds vorig jaar bleef hij in ballingschap in de Verenigde Staten om een arrestatie te vermijden. Hij schrijft opniniestukken voor de Washington Post waarin hij vaak erg scherp was voor het beleid van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, en diens interventie in de oorlog in Jemen.

'We hebben Jamal vandaag niet kunnen bereiken en we zijn erg bezorgd over waar hij zich bevindt', stelde Eli Lopez van Washington Post in een verklaring. 'We houden de situatie nauwlettend in de gaten en proberen meer informatie te verzamelen, het zou oneerlijk en buitensporig zijn als hij werd vastgehouden vanwege zijn werk als journalist en commentator.' Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat het de zaak aan het onderzoeken is. 'We hebben deze berichten gezien en zijn op dit moment op zoek naar meer informatie', zei een medewerker.

Saoedi-Arabië staat op de 169ste plaats in de World Press Freedom Index, en vaart sinds het aantreden van Salman een koers van modernisering. Het ultraconservatieve koninkrijk hief bijvoorbeeld het rijverbod voor vrouwen op, maar pakt tegelijk dissidenten hard aan.