Volgens de Saoedische coalitie die de Houthi-rebellen in Jemen bestrijdt, tonen de eerste resultaten van het onderzoek naar de aanval op de Saoedische oliecentrales aan dat de wapens die daarbij werden gebruikt, van Iraanse oorsprong zijn.

De woordvoerder van de coalitie, Turki al-Malki, vertelde tijdens een persconferentie op maandag dat er een onderzoek aan de gang is om ook de locatie te bepalen van waaruit de aanval werd gelanceerd. De Verenigde Staten wezen eerder met een beschuldigende vinger naar Iran. Onder anderen de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo en de minister van Energie, Rick Perry, hadden Iran de schuld gegeven van de aanval op de oliecentrales van Saudi Aramco.

Eerder waren er geruchten dat de aanval mogelijk uit Irak kwam, maar Irak heeft dat meermaals ontkend. De Iraakse premier Adel Abdel-Mahdi zei ook dat Washington zich ervan bewust is dat het Iraakse grondgebied niet gebruikt werd tijdens de aanval. Dat zouden de twee landen telefonisch besproken hebben en zijn ook overeen gekomen om informatie uit te wisselen. In Irak bevinden zich verschillende milities en paramilitaire groeperingen die door Iran worden gesteund, waardoor het land zich in een delicate situatie bevindt tussen vijanden Iran en Saoedi-Arabië, de belangrijkste bondgenoot van de Verenigde Staten in de regio. Teheran heeft eerder alle betrokkenheid ontkend.