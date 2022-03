De Saoedische blogger en activist Raif Badawi is na tien jaar cel vrijgelaten.

Dat meldt zijn vrouw vrijdag op Twitter. Hij werd veroordeeld voor het beledigen van de islam. De militant had een website opgericht, Bevrijd de Saoedi Liberalen, een forum voor debat over de maatschappelijke waarden in Saoedi-Arabië.

Badawi's vrouw Ensaf Haidar leeft met haar drie kinderen in ballingschap in Québec, Canada. Vandaar voert ze al jaren strijd voor de vrijlating van haar man. De blogger heeft zijn celstraf nu uitgezeten, maar mag het land de komende tien jaar niet verlaten.

After 10 years my father is free! pic.twitter.com/ZF2GePvHGu — Terad Raif Badawi (@raif_badawi) March 11, 2022

De 38-jarige Badawi belandde in juni 2012 in de cel en werd twee jaar later veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf, een boete van bijna een kwart miljoen euro en een reisverbod. Hij werd ook veroordeeld tot 1000 zweepslagen, maar nadat er 50 waren toegediend, en zijn gezondheidstoestand hachelijk werd, ontstond dusdanig wereldwijd protest dat de resterende 950 nooit werden uitgevoerd.

Officieel werd hij veroordeeld omdat hij de islam zou hebben beledigd. Hij pleitte in zijn blogs voor een open, seculiere staat, waarin religie geen verdrukkend element mag zijn, en het christendom ook rechten moet krijgen.

Badawi won in 2015 de Sacharovprijs van het Europees parlement voor vrijheid van denken.

