Een door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie heeft de aanval weer geopend op Houthi-rebellen in Jemen. Een woordvoerder van de coalitie bevestigt dat een grote operatie is gelanceerd.

Inwoners van de Jemenitische hoofdstad Sanaa, die in handen is van de Houthi's, vertelden dat ze woensdag zware explosies hoorden en rookwolken zagen. De Houthi's zeiden dat de coalitie 57 luchtaanvallen heeft uitgevoerd op doelen in Sanaa en het noordelijke Saada. De bombardementen betekenen feitelijk het einde van de eenzijdige wapenstilstand die in april was afgekondigd door de coalitie naar aanleiding van de corona-pandemie.

De coalitie stelde vorige maand dat de Houthi's met drones en raketten doelwitten in Saoedi-Arabië hadden bestookt. Daar zouden de Saoedische luchtaanvallen van woensdag een reactie op zijn geweest.

In Jemen woedt al jaren een bloedige burgeroorlog. De Houthi's liepen Sanaa in 2014 onder de voet en hebben grote gebieden veroverd. De crisis escaleerde verder toen de coalitie een jaar later ingreep om de Jemenitische regering militair te steunen.

De aanhoudende strijd heeft geleid tot een ongekende humanitaire crisis. Miljoenen mensen zijn ontheemd geraakt. Inmiddels grijpt ook het coronavirus om zich heen en sterven ongetelde aantallen door ondervoeding.

