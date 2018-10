Saoedi-Arabië weigert verdachten in zaak Khashoggi uit te leveren aan Turkije

Turkije had pas vrijdagavond de documenten voor hun uitlevering klaargemaakt. Het staatspersbureau Anadolu berichtte dat de openbaar aanklager in Istanboel de uitlevering van de achttien mannen wil op grond van 'een geplande moord', 'de monsterachtigheid' en 'folterpraktijken'. Minister van Justitie Abdülhamit Gül zei vrijdagavond dat Turkije verwacht dat aan het uitleveringsverzoek wordt voldaan, 'want deze afschuwelijke misdaad heeft in Turkije plaatsgevonden, in Istanboel'.

Zondag zal volgens Turkije een 'Saoedische magistraat' naar Istanboel komen. Hij zal zijn Turkse collega's ontmoeten, die de moord op Jamal Khashoggi in het consulaat van het koninkrijk in Istanboel hebben onderzocht.

De Turkse regering gaat ervan uit dat een speciaal Saoedisch commando de regeringscriticus heeft vermoord. Donderdag had Riyad toegegeven dat de verdachten in de zaak opzettelijk hebben gehandeld. Een week geleden meldde het Saoedische staatspersbureau Spa dat achttien Saoedische staatsburgers werden gearresteerd, onder wie het plaatsvervangend hoofd van de inlichtingendienst.

Wat betreft de stopzetting van Duitse wapenleveringen had al-Jubair gezegd dat dit geen probleem voor zijn land vormt. Om verschillende redenen werd jaren geleden al beslist geen wapens meer in Duitsland te kopen. 'Dat is geen enkel probleem', zei de Saoedische minister. De Duitse stap is 'eerder symbolisch dan praktisch'. De bondsregering had vorige week beslist dat omwille van de moord op de Saoedische journalist de wapenexport naar Saoedi-Arabië voorlopig niet meer kan plaatsvinden.