De door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie heeft in Jemen rond de bekampte havenstad Hoedaida meerdere doelwitten van de Houthi-rebellen aangevallen, zo heeft het Saoedische persbureau SPA gemeld.

Daarbij zijn bij het ochtendgloren vier sites aangevallen waar de rebellen telegeleide springstofboten en zeemijnen aanmaken, zegt het officiële persbureau. Daarvoor heeft de marine van de coalitie zo een boot uitgeschakeld, luidt het verder. De schepen en mijnen vormen een bedreiging voor de internationale scheepvaart in het zuidelijke deel van de Rode Zee. Bij monde van één van hun leiders, Mohammed Abdessalemm, beschuldigen de Houthi's de coalitie van een 'ernstige escalatie' in Hoedaida, die het in december bereikte akkoord over onder meer een staakt-het-vuren kan 'dynamiteren'.