Saoedi-Arabië sluit zich aan bij Amerikaanse missie in Perzische Golf, Parijs stuurt experten na aanval

Saoedi-Arabië sluit zich aan bij de internationale coalitie voor de maritieme veiligheid in de Golfregio. Dat maakte het staatspersagentschap SPA woensdag bekend. De door de VS geleide militaire missie heeft als doel commerciële schepen op de internationale handelsroutes in de Perzische Golf, de Golf van Oman, de Straat van Hormuz en de zeestraat Bab el Mandeb te begeleiden en beschermen voor mogelijke aanvallen.

