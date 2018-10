Saoedi-Arabië ontkent betrokkenheid bij verdwijning Khasoggi

'De door de media wijdverspreide leugens, waarbij men eigen staatsburgers zou hebben laten vermoorden, zijn volkomen ongegrond', klinkt het zaterdagochtend in een tweet van de Saoedische minister van Binnenlandse Zaken.

Volgens de minister is Saoedi-Arabië 'erg gehecht aan respect voor de internationale wetten en conventies'.

Khashoggi verdween op 2 oktober, nadat hij een bezoek bracht aan het Saoedische consulaat in Istanbul, om er documenten voor zijn huwelijk op te halen. De journalist, die in ballingschap leefde in de VS, zou volgens Turkse politiebronnen zijn vermoord en in stukken gesneden op het consulaat. Het zou gaan om een mislukte ontvoering door een speciaal vanuit Saoedi-Arabië afgezakt team.

Volgens de Washington Post bezitten de Turkse autoriteiten audio- en videobeelden die de moord bewijzen. Maar Riyad ontkent. De Saoedi's verzekeren dat ze de hele waarheid willen bovenhalen over de verdwijning van hun landgenoot en verwijzen daarvoor naar het gezamenlijk onderzoek dat wordt gevoerd met Turkije.