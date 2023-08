Saoedi-Arabië host vredesconferentie over Oekraïne

Saoedi-Arabië host zaterdag/vandaag en zondag/morgen een vredesconferentie over Oekraïne. De golfstaat poogt zo om op internationaal vlak zijn stempel te drukken, ondanks de geringe resultaten die verwacht worden van het vredesinitiatief, aldus Midden-Oosten-expert Joost Hiltermann van de ngo International Crisis Group.

Vrijdagavond kondigde Saoedi-Arabië aan dat verschillende ‘veiligheidsadviseurs van zusterlanden’ waren aangekomen aan de vooravond van de tweedaagse top die plaatsvindt in Jeddah, bij de Rode Zee. Het is niet volledig duidelijk welke landen deelnemen. Zo staan op de genodigdenlijst een dertigtal landen. Volgens diplomaten die op de hoogte zijn van de voorbereidingen kreeg Rusland in elk geval geen uitnodiging.

Volgens hen wil Riyad vooral Brazilië, India, China en Zuid-Afrika verwelkomen, leden van de Brics (samen met Rusland). In tegenstelling tot het Westen, kozen deze landen geen partij voor Oekraïne, maar steunen ze de Russische aanvalsoorlog evenmin. China bevestigde eerder zijn aanwezigheid. Peking is ‘vastberaden ‘om een constructieve rol te blijven spelen bij het vinden van een politieke oplossing voor de Oekraïense crisis’. Ook India en Zuid-Afrika zullen aanwezig zijn, lieten beide landen weten.