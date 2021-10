Saoedi-Arabië, de grootste olie-exporteur ter wereld, wil naar eigen zeggen meer dan een miljard dollar investeren in milieu-initiatieven. De aankondiging komt enkele dagen voor het begin van de klimaattop COP26 in Glasgow.

'We luiden vandaag een groen tijdperk in voor de regio. We zijn ervan overtuigd dat de veranderingen niet alleen in het voordeel zijn van het milieu, maar ook voor de economie en de veiligheid', verklaarde kroonprins Mohammad bin Salman tijdens de Middle East Green Initiative Summit in hoofdstad Riyad. 'We werken aan de oprichting van een investeringsfonds gericht op technologieën voor de circulaire economie in de regio.' Daarnaast kondigde hij ook de lancering aan van een 'wereldwijd initiatief om oplossingen te vinden voor schone brandstoffen'.

Volgens Bin Salman kosten de twee projecten 39 miljard riyal (10,4 miljard dollar). Saoedi-Arabië zou tot 15 procent (ongeveer 1,5 miljard dollar) bijdragen en voor de rest een beroep doen op regionale fondsen en andere landen. Meer details gaf de kroonprins niet.

