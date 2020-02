Bernie Sanders heeft in de Amerikaanse deelstaat New Hampshire een krappe overwinning geboekt tijdens de tweede voorverkiezing voor de Democratische presidentsnominatie. Amy Klobuchar werd verrassend derde, achter Pete Buttigieg.

Met ruim 80 procent van alle stemmen geteld riepen verschillende Amerikaanse media Sanders uit tot winnaar. Hij gaat aan de leiding met ongeveer 26 procent van de stemmen, voor Buttigieg op 24 procent en Klobuchar op 20 procent.

Sanders en Buttigieg ontliepen elkaar ook al niet veel tijdens de eerste voorverkiezing in Iowa. Daar lagen de uitslagen zo dicht bij elkaar - en verliep de telling zo rommelig - dat nieuwsmedia zelfs geen officiële winnaar uitriepen.

'Vandaag luiden we het begin van het einde voor Donald Trump in', zei Sanders tijdens een toespraak voor zijn aanhangers op de verkiezingsavond. Hij zei dat de Democraten zich moeten verenigen om de president te verslaan.

Klobuchar, een senator uit Minnesota, werd in Iowa nog vijfde. Ze lijkt in New Hampshire beter te hebben gepresteerd door een goed optreden tijdens het meest recente televisiedebat en groeiend pessimisme over de kandidatuur van voormalig vice-president Joe Biden, die in New Hampshire vijfde werd met minder dan 9 procent van de stemmen. Senator Elizabeth Warren werd vierde met krap 9,5 procent.

De uitslag is voor Biden en Warren onvoldoende om gedelegeerden te winnen in aanloop naar de Democratische conventie in juli 2020, waar formeel een presidentskandidaat wordt gekozen.

Biden verliest kiezers aan Klobuchar en Buttigieg

Volgens een exit-peiling van CNN deed Biden het zelfs verrassend slecht onder oudere, gematigde kiezers. Klobuchar en Buttigieg lijken veel van die stemmen te hebben afgepakt van de gewezen vice-president. Biden lijkt een slechte uitslag te hebben zien aankomen, want hij vertrok nog voor het sluiten van de stembussen uit New Hampshire.

De Biden-campagne hoopt betere resultaten te kunnen noteren bij de volgende twee voorverkiezingen, in Nevada en South Carolina. Daar krijgen voor het eerst grote groepen latino's en zwarte kiezers de kans om hun stem uit te brengen. Volgens peilingen doet Biden het onder die groepen relatief goed, al zal nog moeten blijken wat voor effect het slechte resultaat uit New Hampshire heeft op de volgende stembusgangen.

Ook Warren zei dinsdagavond tijdens een toespraak dat ze de verkiezingsstrijd wil doorzetten in andere delen van het land. Nevada stemt op 22 februari, gevolgd door South Carolina op 29 februari. Op 3 maart is het 'Super Tuesday', de dag waarop in één keer een grote groep staten voorverkiezingen organiseert.

Yang en Bennet staken campagne

Nadat de eerste verkiezingsuitslagen uit New Hampshire kwamen, besloten twee kandidaten om een einde te maken aan hun campagne. Ondernemer Andrew Yang, die vooral opviel door zijn plannen voor een basisinkomen voor alle Amerikanen, en senator Michael Bennet gooiden de handdoek in de ring.

