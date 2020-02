De Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders, die momenteel op kop staat in de peilingen, heeft vrijdag de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentiële campagne gehekeld.

Dat deed hij na een bericht van de Washington Post over de steun van Moskou voor zijn kandidatuur. Volgens de krant hebben Amerikaanse functionarissen Sanders op de hoogte gebracht van de inmenging van Moskou in zijn voordeel. Ook verkozen leden van het Congres zijn geïnformeerd door de inlichtingendiensten over deze vermeende interventies in Moskou.

'Eerlijk gezegd kan het me niks schelen wie Poetin als president wil. Mijn boodschap aan Poetin is duidelijk: blijf weg van de Amerikaanse verkiezingen en als ik president ben, zal ik daarvoor zorgen', zei Bernie Sanders in een verklaring.

Eerder deze week zei een functionaris uit de Amerikaanse inlichtingengemeenschap nog dat Rusland 'een voorkeur had ontwikkeld' voor Trump in de verkiezingscampagne. Die verklaring leidde tot woede bij Trump, die direct zijn inlichtingenchef Joseph Maguire verving. In zijn plaats komt nu Richard Grenell, momenteel ambassadeur in Duitsland, die wordt gezien als trouw Trump-aanhanger. Grenell heeft geen ervaring in de inlichtingenwereld.

