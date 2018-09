Sander Loones over de Europese toekomst van N-VA: 'Verhofstadt is voor ons een hinderpaal'

Binnen negen maanden trekt Europa naar de stembus. Partijen trachten door strategische allianties hun gewicht in de schaal te vergroten. Ook bij N-VA denken ze over hun Europese toekomst na. Maar een samenwerking met de liberalen zit er op dit moment niet in.