Als eerste grote Amerikaanse stad voert San Francisco een verbod in op de verkoop van e-sigaretten, zowel in winkels als online. Het verbod werd dinsdag goedgekeurd.

San Francisco is de thuisbasis van het populairste merk van e-sigaretten in de VS, Juul. Maar het stadsbestuur wil met dat bedrijf niets te maken hebben. Gewone sigaretten en tabak blijven wel legaal, net als marihuana.

Critici zeggen dat Juul kinderen aantrekt en een nieuwe generatie verslaafden creëert. Het bedrijf zegt dan weer dat het een alternatief wil bieden voor gewone sigaretten.

Nu de gemeenteraad het verbod heeft goedgekeurd, heeft burgemeester London Breed tien dagen de tijd om het te ondertekenen. Als dat is gebeurd, zullen de e-sigaretten zeven maanden later uit de rekken moeten.

Juul wil daar nog een stokje voor steken door de kwestie ter stemming voor te leggen aan de bevolking. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen voldoende handtekeningen verzameld om dat voor elkaar te krijgen.