De burgemeester van San Francisco heeft vrijdag wegens de toegenomen dodelijke drugsoverdoses de noodtoestand afgekondigd in een deel van de stad aan de Amerikaanse westkust. Op een jaar tijd kende het aantal sterfgevallen een forse stijging. Meestal zijn die het gevolg van fentanyl, een synthetisch opioïde.

Het gaat om de wijk Tenderloin, die veel daklozen, drugsverslaafden en drugsdealers telt. De wijk staat te boek als een hotspot voor het gebruik van opioïden, met dagelijkse sterfgevallen gelinkt aan overmatig gebruik. 'Gemiddeld verliezen we twee mensen per dag aan overdoses, vooral te wijten aan fentanyl', aldus gemeenteraadslid Matt Haney. 'Het gaat om een volksgezondheidscrisis die een dringende reactie vraagt.'

Burgemeester London Breed kondigde daarom vrijdag de noodtoestand af. Die zal 'de illegale activiteiten in de wijk breken' en 'aan mensen de behandeling en steun bieden waar ze nood aan hebben'. Als gevolg van de noodtoestand kunnen de lokale autoriteiten onder meer snel opvangcentra inrichten en centra voor psychologische hulp openen, zonder rekening te moeten houden met de regelgeving rond stadsplanning en aanbestedingen.

De maatregel is geïnspireerd op de noodtoestand die sinds februari 2020 in heel San Francisco van kracht is wegens de coronapandemie. De voorbije jaren is het aantal overdoses in San Francisco onder impuls van de opkomst van de synthetische opioïden geëxplodeerd. Vorig jaar bereikte het aantal overdoses met dodelijke afloop een record van 711 en ook 2021 lijkt in de buurt van dat getal te komen.

