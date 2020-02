De vroeger Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini wil voor de opname en verdeling van vluchtelingen in Europa bindende regels. Op basis van vrijwilligheid gemaakte afspraken hebben weinig waarde.

De leider van de Lega zei donderdag in Rome dat er nood is aan een mechanisme dat efficiënt, verplichtend en automatisch is.

Sinds 2019 is er een overeenkomst voor vrijwillige verdeling van mensen die op de Middellandse Zee zijn gered. Het akkoord kwam er tussen Italië, Duitsland, Malta en Frankrijk.

Salvini heeft in zijn tijd als minister tot zomer 2019 een harde antimigratiekoers gevaren en heeft daarmee andere landen van de Europese Unie (EU) onder druk gezet.

Ook voor het terugbrengen naar de landen van herkomst is de EU belangrijk: 'Er moet een akkoord komen waarin de Europese Unie participeert", aldus Salvini. Een land op zich heeft te weinig onderhandelingsmacht. Handelsverdragen zouden aan verdragen met betrekking tot terugvoeren moeten worden gekoppeld. Op opwerpingen dat hij Italië onder zijn ministerschap heeft geïsoleerd antwoordde Salvini tegenover journalisten: op topbijeenkomsten hebben allen, of het nu Fransen, Duitsers, Engelsen, Polen, of Oostenrijkers waren, in de coulissen gezegd: 'Bravo Matteo! Bravo Matteo!'.'

In zijn land hangt Salvini een proces boven het hoofd omdat hij op zee geredde mensen soms dagenlang op schepen voor de kust liet blijven. De Senaat heeft woensdag zijn parlementaire onschendbaarheid opgeheven en daarmee de weg vrijgemaakt voor een vervolging wegens vrijheidsberoving.

De politicus bestrijdt dat zijn partij Lega 'radicaal rechts' is. 'Ik maak niet aanspraak radicaal rechts in Italië te vertegenwoordigen.'

Salvini zei ook niet Italië uit de Europese Unie of de euro te willen leiden. Niettemin noemde hij het 'duidelijk dat er veel in Europa en ook in Italië moet veranderen.'

