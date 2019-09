Salvini: 'Wij krijgen onze ministeries terug'

Tot voor kort minister van Binnenlandse Zaken in Italië, heeft leider Matteo Salvini van de extreemrechtse partij Lega vandaag op een bijeenkomst van duizenden aanhangers in de Lombardische stad Pontida de nieuwe centrumrechtse regering in zijn land ervan langs gegeven en zijn vertrouwen uitgesproken dat zijn partij terug aan de macht zal komen.

Salvini: "wij krijgen onze ministeries terug" © belga