Salvini weigert Italiaanse hulp aan in Malta gestrande migranten

'Ik ben niet geraadpleegd', zegt Salvini over het akkoord dat Malta, Italië en zeven andere Europese lidstaten woensdag gesloten hebben over de opvang en verdeling van ongeveer 300 migranten die op de Middellandse Zee gered waren.

Acht Europese lidstaten zijn bereid de 49 migranten op te nemen die al enkele weken op twee ngo-schepen geblokkeerd zaten. Ook 131 andere migranten, die deel uitmaken van een groep van 249 die vorige week gered werd en die in Malta wel aan land zijn kunnen gaan, zullen worden verdeeld. Italië is een van de landen die Malta bijspringt. Via Twitter liet minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, die ook de sterke man is van de extreemrechtse regeringspartij Lega, echter weten dat wat hem betreft de ongeveer vijftien migranten die zijn land zou opnemen niet welkom zijn. 'Ik ben en blijf helemaal tegen nieuwe aankomsten (van migranten) in Italië', schreef hij. 'Toegeven aan de druk en bedreigingen van Europa en ngo's is een teken van zwakte dat de Italianen niet verdienen.'

Salvini gaat daarmee lijnrecht in tegen premier Giuseppe Conte, volgens wie de komst van vijftien migranten niets verandert aan de harde opstelling van zijn regering tegenover migranten die via ngo-schepen Europa bereiken. Op de openbare omroep RAI zei Conte dat als Salvini de migranten niet wil laten ontschepen, 'ik hen met het vliegtuig zal ophalen'. 'Mensen in zulke omstandigheden op zee houden, houdt echt geen steek meer', aldus Conte, die een coalitie van Salvini's Lega en de populistische Vijfsterrenbeweging op de been tracht te houden.