De ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken en Lega-leider Matteo Salvini heeft vrijdag uitgesloten dat zijn partij een coalitie vormt met Forza Italia, de centrumrechtse partij van de voormalige premier Silvio Berlusconi.

'Ik zeg aan de vrienden van Forza Italia, die zeggen dat ze "niet moeten samenwerken met de Lega" (...), dat we niets en iemand nodig hebben', verklaarde hij op een bijeenkomst in Conselve, nabij Padua, in het noorden van het land.

Salvini had op 8 augustus aangekondigd dat zijn partij zou breken met de anti-establishmentpartij M5S, omdat de regering die sinds juni 2018 aan de macht is, niet langer houdbaar zou zijn. Daarop besloot premier Giuseppe Conte op te stappen.

De Lega-leider riep op tot vervroegde verkiezingen, maar dat was buiten M5S en de centrumlinkse Democratische Partij (DP) gerekend. Die vroegere aartsrivalen kwamen woensdag tot een politiek akkoord rond Conte als leider van een nieuwe regering. Salvini noemde die zet nog 'een smerig spektakel' en riep president Sergio Mattarella op om verkiezingen te organiseren.