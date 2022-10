‘Salman Rushdie blind aan één oog’

De Brits-Indiase schrijver Salman Rushdie, die in augustus werd neergestoken in de Amerikaanse staat New York, is blind aan één oog en kan een hand niet meer gebruiken. Dat heeft zijn literair agent Andrew Wylie gezegd in een interview met de Spaanse krant El Pais, zo melden verschillende media.

De 75-jarige Rushdie, schrijver van “De Duivelsverzen”, werd op 12 augustus neergestoken toen hij op het punt stond een lezing te houden op een evenement in het Chautauqua Institution, in het westen van de staat New York. Hij kreeg meerdere messteken, werd per helikopter naar het ziekenhuis gevlogen en moest er enkele dagen beademd worden.

‘Hij had diepe wondes en hij heeft het zicht verloren in één oog’, zegt zijn literair agent. ‘Hij had ook drie ernstige verwondingen aan de nek. Hij kan een van zijn handen niet meer gebruiken, omdat de zenuwen in zijn arm doorgesneden werden.’ Wylie heeft het ook over nog vijftien andere blessures aan de romp. ‘Het was een brutale aanval, maar hij zal leven.’ Of Rushdie nog in het ziekenhuis ligt, zegt Wylie niet.

De verdachte van de aanslag op Rushdie is de 24-jarige Hadi Matar. De Amerikaan van Libanese origine pleitte enkele dagen na de feiten in de rechtbank onschuldig aan poging tot moord en agressie.

Tegen de Brits-Indiase schrijver werd na de publicatie van het boek ‘De duivelsverzen’ in 1988 nog een fatwa, zeg maar een terdoodveroordeling, uitgesproken door de Iraanse ayatollah Khomeini. Dit omdat het boek “godslasterlijk” zou zijn.