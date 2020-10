De voormalige Libanese premier Saad Hariri (50) is aangesteld tot nieuwe premier. Dat gebeurde na gesprekken die president Michel Aoun voerde met de verschillende facties in het parlement, meldt het kantoor van de president donderdag.

De voormalige Libanese premier Saad Hariri (50) is aangesteld tot nieuwe premier. Dat gebeurde na gesprekken die president Michel Aoun voerde met de verschillende facties in het parlement, meldt het kantoor van de president donderdag. Hariri heeft nu de aartsmoeilijke taak een nieuwe regering te vormen, en dat in een land dat behalve de coronacrisis ook een zware economische crisis moet bekampen. In een korte televisietoespraak zegt Hariri dat hij 'een regering van experts' wil vormen, met het oog op 'economische, financiële en administratieve hervormingen'. 'De tijd dringt en het land moet deze laatste kans grijpen.'Een meerderheid van 65 parlementsleden schaarde zich achter de keuze voor Hariri. De door Iran gesteunde sjiitische beweging Hezbollah heeft zich niet achter de nominatie van Hariri geschaard, maar zegt niet dwars te gaan liggen. Goed een jaar geleden was Hariri opgestapt onder druk van ongezien volksprotest, tegen de corruptie en het wanbestuur en de elites. Hariri leidde het land drie jaar lang sinds eind 2016, en daarvoor stond hij al eens aan het hoofd van de Libanese regering, van eind 2009 tot midden 2011. Ook zijn vader Rafik leidde het land. Kort na zijn tweede ambtstermijn werd hij vermoord. Saad Hariri's opvolger Hassan Diab moest in augustus aftreden na de zware explosie in de haven van Beiroet. Diabs opvolger, Mustafa Adib, stapte ook al snel op, naar eigen zeggen vanwege machtsspelletjes bij de regeringsvorming. Afgelopen weekend gingen weer duizenden demonstranten de straat op in de hoofdstad Beiroet. De betogers gingen naar de haven waar op 4 augustus een verwoestende explosie vele levens en gewonden eiste. Enkele weken voor Hariri's aftreden raakte bekend dat hij het Zuid-Afrikaanse bikinimodel Candice van der Merwe goed 15 miljoen dollar had geschonken, na een ontmoeting in the Plantation Club op de Seychellen, in 2013. Zij was toen 20, hij 43. Hoewel Hariri geen wetten had overtreden, kwamen de onthullingen destijds bijzonder ongelegen.