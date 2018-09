Rwandese opposante Victoire Ingabire vrijgelaten uit gevangenis

De vrijlating kwam onverwacht. 'Ik dank de president, die deze vrijlating mogelijk gemaakt heeft', zei Ingabire toen ze de gevangenis van Mageragere in de hoofdstad Kigali verliet.

'Ik hoop dat dit het begin betekent van de opening van de politieke ruimte in Rwanda', voegde ze eraan toe. Ze riep Kagame op 'andere politieke gevangenen te bevrijden'.

Amnestie

Op een ministerraad werd vrijdag beslist 2.140 gevangenen, onder wie Ingabire, vrij te laten in het kader van de goedkeuring van een presidentiële genademaatregel.

Victoire Ingabire was in 2010 gearresteerd kort na haar terugkeer naar Rwanda om het in de presidentsverkiezingen op te nemen tegen Paul Kagame als kandidate van FDU-Inkingi (Forces démocratiques unifiées), een oppositiepartij die niet erkend wordt door de autoriteiten in Kigali. De Hutu-economiste, die niet in Rwanda was tijdens de genocide, had zeventien jaar in ballingschap geleefd in Nederland.

Ze zat een gevangenisstraf van vijftien jaar uit die in 2013 door het Hooggerechtshof was uitgesproken wegens 'samenzwering tegen de autoriteiten door middel van terrorisme en oorlog' en 'minimalisering van de genocide van 1994', waarbij 800.000 doden vielen in 1994, vooral onder de Tutsi-minderheid.

Ingabire had gevraagd dat ook de daders van misdaden tegen de Hutu's berecht zouden worden.