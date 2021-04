Frankrijk draagt een 'zware verantwoordelijkheid' voor de 'voorzienbare' volkerenmoord op Tutsi's in Rwanda in 1994 en weigert nog altijd te erkennen dat het toen een rol heeft gespeeld. Dat staat maandag in een Rwandees rapport over de genocide.

Bij de Rwandese genocide werden in 1994 in enkele maanden tijd meer dan 800.000 mensen om het leven gebracht. Vooral de Tutsi-minderheid en de gematigde Hutu's werden slachtoffer van het geweld.

Het Amerikaanse advocatenkantoor Levy Firestone Muse, dat in 2017 van Kigali de opdracht had gekregen de Franse verantwoordelijkheid te onderzoeken, concludeert nu dat 'de Franse staat een zware verantwoordelijkheid draagt voor het mogelijk maken van een voorzienbare genocide'.

Steun

Volgens de auteurs van het rapport wist Frankrijk dat er een genocide werd voorbereid. Toch bleef het land 'een onvergankelijke steun' leveren voor het regime van oud-president van Rwanda Juvénal Habyarimana, een Hutu. De genocide vond plaats nadat het vliegtuig waarin hij zat, met raketten was neergehaald. De Franse steun bleef ook duren toen de 'genocidaire bedoelingen duidelijk waren geworden', klinkt het.

Het bijna 600 pagina's tellende rapport bevat geen bewijzen van een actieve deelname van Franse ambtenaren of medewerkers aan de genocide. Het land was wel een 'onontbeerlijke medewerker bij de oprichting van instellingen die de instrumenten van de genocide zouden worden.'

Franse historici

'Geen enkele andere buitenlandse staat kende het gevaar van de Rwandese extremisten en steunde intussen diezelfde extremisten', vermeldt het rapport nog. 'De Franse staat heeft zijn rol echter nog steeds niet erkend en heeft zich nog steeds niet officieel verontschuldigd.'

De opstellers van het rapport beschuldigen Frankrijk er tot slot ook van het onderzoek te hebben belemmerd door verzoeken om inzage in documenten te negeren.

Enkele weken geleden had een rapport van Franse historici nog gesteld dat Frankrijk een 'serieuze en overweldigende' verantwoordelijkheid droeg, maar niet medeplichtig was aan de volkerenmoord. De Franse regering was 'blind' voor de voorbereidingen voor de slachtpartijen, zo stond in het rapport dat de Franse president Emmanuel Macron had besteld. (Belga)

