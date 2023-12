Rwanda en Verenigd Koninkrijk tekenen nieuw migratieakkoord

Rwanda en het Verenigd Koninkrijk hebben dinsdag in Rwanda een nieuw migratieakkoord getekend, om migranten die illegaal in het VK aankwamen, naar Rwanda uit te wijzen.

De Britse minister van Binnenlandse Zaken James Cleverly ondertekende het akkoord met zijn Rwandese ambtgenoot Vincent Biruta, tijdens een bezoek aan het Oost-Afrikaanse land. Nu moeten de parlementen van beide landen het akkoord bekrachtigen.

Nadat het Hooggerechtshof onlangs de Britse plannen afwees om vluchtelingen naar Rwanda te sturen, was premier Rishi Sunak op zoek naar een nieuwe manier om het plan juridisch waterdicht te krijgen. Volgens de Britse minister Cleverly zal het nieuwe verdrag “antwoorden aan de bezorgdheden” van het hof.

Zo zal het akkoord garanderen dat Rwanda geen mensen die in het kader van het akkoord zijn uitgewezen, naar derde landen zal uitwijzen. Dat was een van de grootste bezorgdheden van het Hooggerechtshof.

Londen plant ook nieuwe wetgeving die Rwanda als veilige bestemming voor asielzoekers moet bestempelen.

Cleverly ontkende tijdens een persconferentie dat Rwanda meer geld krijgt binnen het nieuwe akkoord.

Cleverly is de derde Britse minister van Binnenlandse Zaken die naar Rwanda afreist sinds Priti Patel in april vorig jaar het eerste akkoord ondertekende. Sindsdien zijn nog geen vluchtelingen vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Rwanda gestuurd. Cleverly’s voorganger Suella Braverman was eerder dit jaar ook in Kigali.