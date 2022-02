Russische troepen gaan terugkeren naar hun thuisbasis nu ze hun oefeningen hebben afgerond aan de Oekraïense grens. Dat heeft de Russische minister van Defensie Igor Konasjenkov dinsdag gezegd. Eenheden in de zuidelijke en westelijke districten zijn al begonnen met het inladen van hun materiaal zodat ze kunnen vertrekken, klinkt het nog.

'De gevechtstrainingen komen op hun einde, de troepen zullen zoals dat altijd het geval is terugkeren naar hun permanente thuisbasis. Eenheden van de zuidelijke en westelijke militaire districten die hun taken hebben afgerond, zijn al begonnen met het inladen van personeel en materiaal op transportmiddelen via het spoor en de weg, en beginnen vandaag terug te keren naar hun thuisbasis', aldus de mededeling.

Volgens het Russische persagentschap Interfax, geciteerd door de BBC, blijven er in heel het land wel nog grootschalige oefeningen plaatsvinden. De aankondiging is het eerste signaal van een terugtrekking van Russische troepen sinds de escalatie van de spanningen rond Oekraïne eind vorig jaar. Moskou heeft sinds december meer dan 100.000 soldaten ontplooid naar de Oekraïense grens, wat deed vrezen voor een Russische invasie in Oekraïne.

Rusland heeft steeds ontkend dat het een inval plant, maar eist ook wel garanties, onder meer dat Oekraïne nooit lid wordt van de NAVO. De westerse landen weigeren daarop in te gaan.

De aankondiging van Defensie komt er op de dag van het overleg tussen president Vladimir Poetin en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz in het Kremlin.

Vorige week sprak Poetin ook telefonisch met de Amerikaanse en Franse president Joe Biden en Emmanuel Macron.

Rusland voert ook nog militaire oefeningen uit in Wit-Rusland, eveneens een buurland van Oekraïne, die nog zouden lopen tot 20 februari.

'De gevechtstrainingen komen op hun einde, de troepen zullen zoals dat altijd het geval is terugkeren naar hun permanente thuisbasis. Eenheden van de zuidelijke en westelijke militaire districten die hun taken hebben afgerond, zijn al begonnen met het inladen van personeel en materiaal op transportmiddelen via het spoor en de weg, en beginnen vandaag terug te keren naar hun thuisbasis', aldus de mededeling. Volgens het Russische persagentschap Interfax, geciteerd door de BBC, blijven er in heel het land wel nog grootschalige oefeningen plaatsvinden. De aankondiging is het eerste signaal van een terugtrekking van Russische troepen sinds de escalatie van de spanningen rond Oekraïne eind vorig jaar. Moskou heeft sinds december meer dan 100.000 soldaten ontplooid naar de Oekraïense grens, wat deed vrezen voor een Russische invasie in Oekraïne. Rusland heeft steeds ontkend dat het een inval plant, maar eist ook wel garanties, onder meer dat Oekraïne nooit lid wordt van de NAVO. De westerse landen weigeren daarop in te gaan. De aankondiging van Defensie komt er op de dag van het overleg tussen president Vladimir Poetin en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz in het Kremlin. Vorige week sprak Poetin ook telefonisch met de Amerikaanse en Franse president Joe Biden en Emmanuel Macron. Rusland voert ook nog militaire oefeningen uit in Wit-Rusland, eveneens een buurland van Oekraïne, die nog zouden lopen tot 20 februari.