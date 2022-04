Russische troepen die de kerncentrale van Tsjernobyl hebben bezet, hebben daar uit onderzoekslaboratoria radioactieve substanties gestolen die hen potentieel het leven kunnen kosten, zo heeft de Britse openbare omroep BBC op gezag van de bevoegde Oekraïense overheidsdienst gemeld.

Het gaat om 133 zeer radioactieve substanties. 'Zelfs een klein deel van deze (radio)activiteit is dodelijk indien niet professioneel gehanteerd', aldus de dienst die eraan toevoegde niet te weten waar de stoffen zich nu bevinden.

Eerder deze week heeft de Oekraïense minister van Energie German Galoesjtsjenko gezegd dat Russische soldaten zich aan een 'schokkende' hoeveelheid radioactieve straling hebben blootgesteld. Sommigen van hen zouden mogelijk geen jaar meer te leven hebben.

Het dikke stof dat hun voertuigen in de lucht brachten en de radioactieve deeltjes die het bevatte, zijn gemakkelijk via de longen het lichaam van de Russen kunnen binnendringen. Ze zouden ook greppels hebben gegraven in die besmettelijke zone, wat nog gevaarlijker is.

De Tsjernobyl-centrale wekt geen stroom meer op, maar er wordt nog wel radioactief afval bewaard. De centrale werd op de eerste dag van de oorlog ingenomen door Russische troepen. Zij verlieten donderdag het terrein. 'Alle apparatuur in de centrale van Tsjernobyl werkt. Alle stralingsmonitoring- en controlesystemen werken in hun gebruikelijke regime', zei de directeur van de centrale Valeri Sejda in een mededeling van het Oekraïense agentschap voor kernenergie Energoatom.

Kiev beschuldigt Rusland er ondertussen van tot 170 werknemers van Tsjernobyl te hebben ontvoerd. De informatie is echter nog niet bevestigd.

Volg hier al onze updates over de Russische invasie in Oekraïne.

Het gaat om 133 zeer radioactieve substanties. 'Zelfs een klein deel van deze (radio)activiteit is dodelijk indien niet professioneel gehanteerd', aldus de dienst die eraan toevoegde niet te weten waar de stoffen zich nu bevinden. Eerder deze week heeft de Oekraïense minister van Energie German Galoesjtsjenko gezegd dat Russische soldaten zich aan een 'schokkende' hoeveelheid radioactieve straling hebben blootgesteld. Sommigen van hen zouden mogelijk geen jaar meer te leven hebben.Het dikke stof dat hun voertuigen in de lucht brachten en de radioactieve deeltjes die het bevatte, zijn gemakkelijk via de longen het lichaam van de Russen kunnen binnendringen. Ze zouden ook greppels hebben gegraven in die besmettelijke zone, wat nog gevaarlijker is. De Tsjernobyl-centrale wekt geen stroom meer op, maar er wordt nog wel radioactief afval bewaard. De centrale werd op de eerste dag van de oorlog ingenomen door Russische troepen. Zij verlieten donderdag het terrein. 'Alle apparatuur in de centrale van Tsjernobyl werkt. Alle stralingsmonitoring- en controlesystemen werken in hun gebruikelijke regime', zei de directeur van de centrale Valeri Sejda in een mededeling van het Oekraïense agentschap voor kernenergie Energoatom. Kiev beschuldigt Rusland er ondertussen van tot 170 werknemers van Tsjernobyl te hebben ontvoerd. De informatie is echter nog niet bevestigd.Volg hier al onze updates over de Russische invasie in Oekraïne.