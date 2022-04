De Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos wil zich terugtrekken uit het internationale project met het ruimtestation ISS.

Directeur van Roskosmos Dmitri Rogozin zei zaterdag op de staatstelevisie dat het besluit ter goedkeuring is voorgelegd aan de Russische regering. Daarna worden de internationale partners op de hoogte gebracht. Rusland zal dan nog een jaar zijn verplichtingen nakomen, zei Rogozin. Volgens hem is dit contractueel zo afgesproken. Rusland levert onder meer brandstof voor het ISS en helpt om het ruimtestation in zijn baan te houden en botsingen met ruimtepuin te voorkomen.

Rusland, Europa, de Verenigde Staten en Japan beheren samen het ISS. Rogozin zei eerder deze maand al die samenwerking te willen stoppen naar aanleiding van de westerse sancties tegen Rusland. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA schortte al missies op naar Mars en de maan die samen met Roskosmos zouden worden uitgevoerd.

