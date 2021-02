Een rechtbank in Moskou heeft de gevangenisstraf van de 44-jarige Kremlincriticus Alexej Navalny in beroep bevestigd. Zijn straf werd wel met anderhalve maand verminderd.

Navalny werd begin februari veroordeeld omdat hij de voorwaarden voor zijn invrijheidstelling na een eerdere veroordeling zou hebben geschonden tijdens zijn verblijf van vijf maanden in Duitsland. Daar herstelde hij van een vergiftiging met novitsjok, die aan Russische geheime agenten wordt toegewezen. Tegenstanders noemden het proces politiek gemotiveerd. Een rechter legde Navalny toen een celstraf van van 3,5 jaar op. Zijn advocaten gaven al te kennen dat een eerder huisarrest zou worden afgetrokken van de straf, waardoor de regeringscriticus 2 jaar en 8 maanden naar de gevangenis zou moeten.

Een rechtbank in beroep bevestigde zaterdag de celstraf voor Navalny, maar kortte die wel in met anderhalve maand. Navalny zou volgende week al naar een gevangenis worden overgebracht, berichtten Russische staatsmedia, maar een exacte datum wordt niet genoemd. Later op zaterdag moet Navalny overigens opnieuw voor de rechter verschijnen in een zaak die draait om beledigingen aan het adres van een oorlogsveteraan. De aanklagers vorderden een boete van 950.000 roebel (ongeveer 10.600 euro).

