Een rechtbank in Moskou heeft woensdag de organisaties van de opgesloten Kremlincriticus Aleksej Navalny als 'extremistisch' bestempeld.

In een eerste reactie liet Navalny al weten dat hij niet van plan is zich hierbij neer te leggen. 'We zullen ons plan trekken, we evolueren, we passen ons aan', postte Navalny op Instagram. 'Maar we zullen niet terugdeinzen voor onze doelen en onze ideeën. Het is ons land en we hebben geen ander.'

De rechtbank ging in op een verzoek van het parket om Navalny's anticorruptiestichting FBK als extremistisch te bestempelen. Volgens de aanklagers werd binnen het netwerk van de opposant een opstand beraamd, met steun vanuit het westen. Eerder werden Islamitische Staat en al-Qaeda als extremistische organisaties bestempeld.

De beslissing komt niet bepaald onverwacht. De organisatie had zich recent al ontbonden, in een poging om zo vervolging van zijn medewerkers te vermijden.

'Zolang jullie er zijn, verdwijnen we niet'

Daarnaast oordeelde de rechtbank dat Navalny's over heel Rusland verspreide politieke netwerk ook extremistisch is. Dat netwerk houdt zich bezig met de organisatie van betogingen en verkiezingscampagnes, maar ook dat werd al ontbonden. Sommige van de kantoren werken wel verder, zij het als onafhankelijke organisaties.

Medewerkers van als extremistisch bestempelde bewegingen riskeren zware gevangenisstraffen in Rusland. Bovendien kondigde president Vladimir Poetin vorige week een wet af die medewerkers van deze organisaties verbiedt aan verkiezingen deel te nemen.

In zijn Instagrampost riep Navalny zijn aanhangers op de moed niet te laten zakken. 'Zolang jullie er zijn, verdwijnen we niet.'

Verkiezingen - ontmoeting Biden

In september worden in Rusland parlementsverkiezingen gehouden. De recente juridische manoeuvres moeten volgens waarnemers in dat licht gezien worden. Het Kremlin wil te allen prijze vermijden dat regeringspartij Verenigd Rusland, die kampt met groeiende inpopulariteit, aan macht moet inboeten.

De zitting van de rechtbank duurde woensdag meer dan 12 uur. De verdediging kondigde al aan in beroep te zullen gaan.

Navalny zelf zit intussen een gevangenisstraf van 2,5 jaar uit na een veroordeling in een fraudezaak. Ook die zaak was volgens de opposant politiek gemotiveerd.

Vanuit Londen liet minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab weten dat dit een 'perverse' beslissing van de rechtbank in Moskou is. 'Dit is een nieuwe kafkaïaanse aanval tegen zij die opkomen tegen corruptie en voor open samenlevingen, en een bewuste poging om de echte oppositie buiten de wet te plaatsen.'

De rechtbankbeslissing komt er goed een week voor de Russische president Vladimir Poetin zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden voor het eerst ziet in diens functie van president.

