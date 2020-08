De Russische politie start een onderzoek naar de mogelijke vergiftiging van oppositieleider Aleksej Navalny. Die werd vorige week onwel op een binnenlandse vlucht, momenteel ligt hij in een kunstmatige coma in Duitsland.

De Duitse artsen zeggen dat Navalny is vergiftigd. De artsen die de oppositieleider behandelden in Rusland zeggen dat het niet zo is. Rusland noemde de Duitse conclusies eerder nog voorbarig.

De Russische politie gaat nu onderzoeken wat er is gebeurd. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken bespreken het incident donderdag tijdens een bijeenkomst. Ondertussen meldde de politie dat er tot nu toe geen sporen van bedwelmende middelen werden gevonden op de plekken waar Navalny was geweest zoals zijn hotelkamer in de Siberische stad Omsk en wegen en straten.

De politie nam naar eigen zeggen honderd dingen in beslag voor onderzoek. Opnamen van bewakingscamera's werden bekeken en er werden meer dan twintig forensische onderzoeken uitgevoerd.

