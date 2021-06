De gewezen leider van de Russische oppositiepartij Open Rusland, Andrej Pivovarov, zit zeker nog tot 31 juli in de cel. Dat deelden zijn medewerkers mee.

Er loopt een onderzoek tegen Pivovarov omdat hij actief was voor een 'ongewenste' organisatie, een misdrijf waarop zes jaar cel staat. De verdachte zegt dat het onderzoek in mei van start ging op basis van een publicatie van hem in augustus 2020 op Facebook. 'Het is een voorwendsel om te vermijden dat hij aan de verkiezingen in september deelneemt', zegt Pivovarovs team op sociale media.

'Iedereen wist dat ik wou deelnemen aan de verkiezingen. In Rusland is het de traditie dat de problemen beginnen van zodra je verklaart dat je wil deelnemen aan een verkiezing: een onderzoek, huiszoekingen, arrestaties', zou Pivovarov volgens zijn team gezegd hebben tijdens de rechtbankzitting woensdag in Krasnodar, de stad in het zuidwesten van het land.

De veiligheidsdiensten haalden Andrej Pivovarov, de oud-directeur van Open Rusland, maandagavond van een vliegtuig dat koers zou zetten naar Sint-Petersburg. De oprichter van Open Rusland is de Russische oligarch in ballingschap en Kremlincriticus Michail Chodorkovski.

