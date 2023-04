Russische oppositieleider Navalny ‘in kritieke toestand’

De Russische oppositieleider Alexei Navalny kampt met een zware maagpijn en verkeert in een ‘kritieke’ toestand, mogelijk als gevolg van een langzame vergiftiging. Dat bericht de Britse krant The Guardian op basis van een politieke bondgenoot van Navalny.

Vorige week werd nog een ambulance gestuurd naar het streng bewaakte IK-6-strafkamp waar de oppositieleider zich bevindt, zowat 250 kilometer ten oosten van Moskou, aldus de bron. De autoriteiten zouden daarbij geweigerd hebben om Navalny te laten opnemen in het ziekenhuis. Zijn advocaat Vadim Kobzev hekelde dat zijn cliënt ‘onbehandeld’ wordt gelaten.

Volgens Roeslan Sjaveddinov, een bondgenoot van Navalny, en in deze de bron van The Guardian, willen de autoriteiten hem mogelijk doden via een ‘langzaam vergif’ dat in zijn eten vermengd wordt.

‘Zijn situatie is kritiek, we zijn allemaal erg bezorgd’, zegt hij aan de krant.

Alexei Navalny in ‘critical’ situation after possible poisoning, says ally https://t.co/reBhTj36ct — The Guardian (@guardian) April 14, 2023

Deze week raakte ook bekend dat de 46-jarige Navalny maandag opnieuw in een isoleercel was geplaatst voor vijftien dagen, ondanks zijn ernstige gezondheidsproblemen. Vorige week vrijdag had hij de isoleercel mogen verlaten. In de isoleercel was hij op twee weken tijd acht kilogram verloren.

In 2020 werd Navalny eerder al vergiftigd tijdens een reis naar Siberië. Hij kreeg toen een behandeling in Berlijn, maar bij zijn terugkeer naar Rusland, in januari 2021, werd hij opgepakt. In maart van dat jaar werd hij veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf wegens oplichting. Er is al langer ongerustheid over de gezondheid van de oppositieleider.