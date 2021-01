Na zijn vergiftiging wil Aleksej Navalny komende zondag naar Moskou terugkeren. Hij landt op 17 januari met een toestel van de Russische luchtvaartmaatschappij Pobeda in de Russische hoofdstad. Dat heeft de Russische oppositieleider woensdag op Twitter laten weten.

Navalny werd in augustus vorig jaar tijdens een binnenlandse vlucht vanuit de Siberische stad Tomsk ernstig ziek. Na twee dagen hospitalisatie in Rusland werd hij om medische redenen naar Duitsland overgebracht. Laboratoria in de Europese lidstaten Duitsland, Frankrijk en Zweden hebben uitgemaakt dat de man is vergiftigd met een substantie van de door de Sovjets ontwikkelde novitsjok-familie van toxische zenuwgassen.

Volgens Navalny zit Moskou achter de vergiftiging. De Russische autoriteiten hebben dat altijd met klem ontkend. Navalny herstelde in Duitsland. Volgens zijn aanhangers wil het Kremlin niet dat Navalny terugkeert en zou het hem daarom bedreigen met gevangenzetting. Navalny heeft bijvoorbeeld eerder een voorwaardelijke celstraf wegens fraude gekregen en die zou onvoorwaardelijk kunnen worden. Volgens het Europese hof van Justitie was het proces tegen Navalny in 2014 niet eerlijk.

