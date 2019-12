Russische opposant Navalny opgepakt na huiszoeking

De belangrijkste opposant van het Kremlin, Aleksej Navalny, is donderdag opgepakt na nieuwe huiszoekingen in de lokalen van zijn anti-corruptie organisatie. Ondertussen is hij terug vrijgelaten.

Alexei Navalny samen met zijn vrouw te Moskou op 20 juli 2019.

'De ordediensten hebben Aleksej opgepakt en meegenomen. Hij heeft heeft geen verzet geboden', twitterde zijn woordvoerdster Kira Iarmytsj. Even tevoren had de opposant een video verspreid waarin te zien is hoe de deur van zijn Fonds voor de strijd tegen de corruptie met een boor en een elektrische zaag werd geforceerd.



Kort daarna kwam hij weer vrij, zo maakte zijn woordvoerster Kira Iarmytsj bekend bij het Franse persbureau AFP: 'Hij is vrij, hij zit niet meer vast'. Volgens Navalny hebben de huiszoekingen te maken met zijn weigering om een onderzoek te schrappen.