Artsen die dicht bij de Russische opposant Aleksej Navalny staan, zeggen dat hij 'elk ogenblik' een hartstilstand kan krijgen en ze hebben zaterdag geëist hem meteen te mogen zien.

De belangrijkste criticus van het Kremlin ging op 31 maart in hongerstaking om te protesteren tegen de slechte omstandigheden waarin hij gevangen gehouden wordt. Hij beschuldigt het gevangenisbestuur ervan dat het hem de toegang tot een arts en tot medicijnen weigert, terwijl hij volgens zijn advocaten aan een dubbele discushernia lijdt.

De lijfarts van de 44-jarige opposant, Anastassia Vassilieva, en drie andere artsen, onder wie een cardioloog, hebben onmiddellijke toegang tot Navalny gevraagd, zo blijkt uit een brief die ze naar de Russische penitentiaire diensten stuurden en die zaterdag op de Twitter-account van Vassilieva verscheen. Volgens haar heeft de kaliumconcentratie in het bloed van Navalny een kritiek peil bereikt.

