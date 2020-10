Volgens een nieuw rapport van het Syrische Observatorium voor Mensenrechten (OSDH) zijn maandag minstens 78 Syrische rebellen, die gelieerd zijn aan Turkije, gedood tijdens 'Russische' luchtaanvallen op een trainingskamp in de provincie Idlib.

De tol, de dodelijkste sinds de inwerkingtreding in maart van een kwetsbare wapenstilstand in Idlib (noordwest), zou naar boven kunnen worden herzien aangezien enkele van de meer dan 90 gewonden 'in kritieke toestand' verkeren, zei de directeur van OSDH, Rami Abdel Rahmane.

De tol, de dodelijkste sinds de inwerkingtreding in maart van een kwetsbare wapenstilstand in Idlib (noordwest), zou naar boven kunnen worden herzien aangezien enkele van de meer dan 90 gewonden 'in kritieke toestand' verkeren, zei de directeur van OSDH, Rami Abdel Rahmane.