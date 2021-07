Anatoli Antonov, de Russische ambassadeur in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C., heeft het akkoord tussen de Verenigde Staten en Duitsland over de gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland, Nord Stream 2, 'een politieke aanval' genoemd en beklaagt de 'vijandelijke toon' van het document.

Berlijn en Washington hebben woensdag een doorbraak aangekondigd in het jarenlange geschil over de gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland door de Oostzee. De Nord Stream 2 moet Russisch gas naar Duitsland brengen en dat zou om Oekraïne heen gebeuren, dat op zijn beurt afhankelijk is van de inkomsten uit de doorvoer van gas. Duitsland en de Verenigde Staten publiceerden woensdag een verklaring waarin ze hun steun aan Oekraïne toezegden. In het akkoord belooft Duitsland 245 miljoen dollar (zowat 208 miljoen euro) aan financiële steun voor de Amerikaanse bondgenoot Oekraïne.

De Verenigde Staten blijven zich verzetten tegen het project, omdat de gaspijpleiding de Europese afhankelijkheid van Russisch gas zou vergroten en Rusland bovendien in staat zou stellen om meer politieke druk uit te oefenen in de regio, maar willen nu afzien van verdere sancties.

In de gezamenlijke verklaring wordt Rusland wel gewaarschuwd om energie niet als een politiek 'wapen' te gebruiken of verdere agressieve acties tegen Oekraïne te ondernemen. Anders zal Duitsland in de Europese Unie aandringen op doeltreffende maatregelen, met inbegrip van sancties. Daar neemt de Russische ambassadeur in Washington D.C. aanstoot aan. 'Wij hebben onze energiebronnen nooit gebruikt als instrument om politieke druk uit te oefenen,' zei Antonov. Tegelijkertijd wees hij de dreiging van nieuwe eenzijdige sancties tegen Rusland af als 'ontoelaatbaar'.

Na een telefoongesprek tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Duitse bondskanselier Angela Merkel, prees president Poetin nochtans wat hij het 'consequente engagement van Duitse zijde' in het project noemde. Het Kremlin deelde mee dat werkzaamheden aan de bijna voltooide gaspijpleiding konden worden afgerond. Ook de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas toonde zich opgelucht met de 'constructieve oplossing'. 'Als trans-Atlantische partners staan wij vastberaden aan de zijde van Oekraïne', zei minister Maas.

Toch is ook Kiev allerminst tevreden met het akkoord. In een gemeenschappelijke verklaring waarschuwen de Oekraïense en Poolse ministeries van Buitenlandse Zaken dat de overeenkomst 'een politieke, militaire energietechnische dreiging voor Oekraïene en Centraal-Europa' heeft doen ontstaan. Huns inziens vergroot het akkoord het potentieel dat Rusland de veiligheidssituatie in Europa verder zou destabiliseren. De voorstellen van de Verenigde Staten en Duitsland tot dusver waren niet voldoende 'om de dreigingen door Nord Stream 2 effectief in te dammen', klinkt het.

