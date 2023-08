‘Russische aanvallen hebben 270.000 ton Oekraïens graan vernield’

De aanhoudende Russische aanvallen op Oekraïense havens en waterlopen hebben in een maand tijd ‘270.000 ton graan’ verwoest. Dat stelt de Oekraïense minister van Infrastructuur Oleksandr Koebrakov op Facebook.

Koebrakov noemde het aanvallen ’tegen Afrikaanse en Aziatische landen, die al aan een gebrek aan voeding lijden’.

De aanvallen, acht in aantal volgens het ministerie, begonnen in juli nadat Rusland zich had teruggetrokken uit de graandeal, dat de export van Oekraïense graan garandeerde.

In de nacht van dinsdag op woensdag heeft Rusland bovendien een nieuwe aanval uitgevoerd op de haven van Izmajil, gelegen aan de Donau die in de Zwarte Zee uitvloeit. Daarbij werd 13.000 ton graan vernietigd.

‘Meerdere graanterminals en privémagazijnen raakten beschadigd, net zoals infrastructuur voor vrachtverkeer’, aldus de minister.

Tot het begin van de oorlog was Oekraïne een van de belangrijkste producenten van tarwe en een grote producent van maïs. Volgens cijfers van de VN werden in 2020 in het land zowat 30 miljoen ton maïs en bijna 25 miljoen ton tarwe geoogst. Veel landen, bijvoorbeeld in Noord-Afrika, zijn afhankelijk van goedkope tarwe uit Oekraïne.