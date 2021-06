De Russische president Vladimir Poetin heeft donderdag gezegd dat hij bereid is de dialoog met de Verenigde Staten voort te zetten als ook Washington daartoe bereid is. Woensdag vond in het Zwitserse Genève de eerste topontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en Vladimir Poetin plaats.

'Wij zijn bereid deze dialoog voort te zetten voor zover de Amerikaanse zijde daartoe bereid is', zei Poetin op een conferentie. De Kremlinbewoner en Biden hadden tijdens hun ontmoeting in Genèv woensdag een overeenstemming bereikt over de terugkeer van hun ambassadeurs in Moskou en Washington. De diplomaten waren elk in het voorjaar naar huis teruggekeerd in de nasleep van de toenemende spanningen tussen de twee landen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zal de Russische ambassadeur volgende week al in de Verenigde Staten aankomen. De twee presidenten hebben ook besloten om over wapenbeheersing en cyberveiligheid te praten.

Na hun gesprek van enkele uren beschreef Poetin Biden als een 'professional' met wie 'je zorgvuldig moet werken zodat je niets mist.' Het beeld van de Amerikaanse president in de Russische en Amerikaanse media heeft niets te maken met de werkelijkheid, zei hij. Vanwege zijn leeftijd wordt de 78-jarige in Rusland soms afgeschilderd als verward en vergeetachtig. 'Misschien kijkt hij af en toe naar zijn aantekeningen, dat doen we allemaal', merkte Poetin op.

Poetin en Biden zeiden dat hun dialoog constructief was geweest, maar wezen op de diepe meningsverschillen over een aantal onderwerpen. De Russisch-Amerikaanse betrekkingen zijn al jaren slecht.

